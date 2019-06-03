Росстат назвал сферы с наибольшим числом безработных
3 июня 2019 10:47
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В первом квартале 2019 года наибольшее число безработных в России пришлось на сферы оптовой и розничной торговли, а также авторемонта. Об этом стало известно в понедельник, 3 июня, из данных Росстата.
Отмечается, что безработными в данных сферах числились свыше 581 тыс. человек. Также много безработных оказалось в сферах обрабатывающих производств (434 тыс. человек), строительства (282 тыс. человек), а также сельского, лесного хозяйства и рыбоводства (275 тыс.).
При этом меньше всего безработных оказалось среди сотрудников сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 24 тыс. человек. В общей сложности за первые три месяца года в России было зарегистрировано около 3,6 млн безработных старше 15 лет, пишут "Известия".
28 мая Роccтат опубликовал доклад, согласно которому почти половине российских семей (48,2%) в IV квартале 2018 году денег хватало только на еду и одежду, однако средств на покупку товаров длительного потребления, таких как телефоны, крупная бытовая техника, мебель, у них не было.
Фото pixabay.com
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