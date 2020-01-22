Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
22 января 2020 11:51
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Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой «Миссис Вселенная — 2020», сообщается на ее странице в Instagram.
Обладательнице титула 43 года, у нее четверо детей. Она занимается аргентинским танго и увлекается литературой, пишет РИА Новости.
В финале конкурсантки соревновались в дефиле, творческих конкурсах и рассказывали о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке.
«Было большое количество участниц — красивых женщин со всего мира. Сложно представить, как тяжело жюри было выбрать победительницу. Меня вдохновляла и поддерживала моя семья, друзья. Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство», — рассказала РИА Новости Вербицкая.
Миссис Вселенная (Mrs. Universe) — международный театрализованный конкурс красоты для замужних женщин. Организатор — болгарская компания «Мисис Юнивърс» ЕООД — «Mrs. Universe LTD».
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