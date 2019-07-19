Россиян ждет очередной перерасчет пенсий
19 июля 2019 11:59
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Уже 1 августа в России пройдет традиционный перерасчет пенсий работающим гражданам.
Напомним, что индексацию пенсий рабочим пенсионерам отменили еще в 2016 году. В настоящее время ежегодным вариантом увеличения пенсий работающим пенсионерам является их перерасчет. Во время этого процесса учитывается длительность дополнительного трудового стажа и размер зарплаты в этот период.
Отметим, что на сегодняшний день формула расчета прибавки опубликована в открытом доступе на сайте Пенсионного фонда России, пишет МК.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионные накопления россиян заморозят еще на год. Мораторий, который направлен на формирование накопительной части пенсии, продлится до 2022 года включительно. На период «заморозки» предусматривается накопление страховых взносов в полном объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений.
Фото: pixabay.com
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