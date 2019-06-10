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Россиян ждет дополнительный выходной на этой неделе

10 июня 2019 09:08
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Россиян ждет дополнительный выходной на этой неделе
Кроме того, меньше на один час придется работать во вторник.

Россиян ждет дополнительный выходной на этой неделе. По случаю празднования Дня России будем отдыхать в предстоящую среду – 12 июня, напомнили в Роструде.

Кроме того, меньше на один час придется работать во вторник, так как это предпраздничный день. Следующие длинные выходные осенью – со 2 по 4 ноября, передает Радио Маяк.
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