Россиян ждет дополнительный выходной на этой неделе
10 июня 2019 09:08
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Россиян ждет дополнительный выходной на этой неделе. По случаю празднования Дня России будем отдыхать в предстоящую среду – 12 июня, напомнили в Роструде.
Кроме того, меньше на один час придется работать во вторник, так как это предпраздничный день. Следующие длинные выходные осенью – со 2 по 4 ноября, передает Радио Маяк.
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