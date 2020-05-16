Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
16 мая 2020 13:20
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Специалисты МЧС предупредили россиян о высоком риске заражения коронавирусом через совместную еду. Как сказано в рекомендациях ведомства, вероятность передачи инфекции повышается при употреблении пищи из общей упаковки или посуды.
В МЧС призвали граждан избегать пробовать еду из упаковок чипсов, орехов, сухариков и других снэков, из которых другие люди брали руками пищу. Такой риск существует из-за того, что вирус передается не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым путем, в том числе через предметы обихода. Поэтому в МЧС советют по максимуму сократить прикосновения к любым поверхностям и к предметам в общественных местах, держать при себе антисептик и одноразовые салфетки, передает Радио Маяк.
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