Россиян предупредили о скорых природных катаклизмах
4 сентября 2019 13:12
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Учащение природных ненастий, таких как наводнения в Иркутской области и Сочи являются результатом изменения климата. Причем количество природных аномалий будет только расти, заявили ученые.
Виновниками наводнений, ливней, аномальной жары в различных регионах России и мира доктор физико-математических наук Александр Гинзбург связывает с глобальным потеплением. По его мнению, из-за человеческой деятельности, в мире растет количество, продолжительность и устойчивость погодных аномалий. В России в разных регионах климат и погода меняются по-разному, но основной тенденцией является потепление и природные катаклизмы, пишет ФедералПресс.
«В последние десятилетия в России в результате климатических трендов уменьшается потребность в энергии на обогрев помещений, но не за горами время, когда вырастет энергопотребление на кондиционирование воздуха в жилых, промышленных и офисных помещениях, особенно во время все учащающихся волн жары», – предупреждает Гинзбург.
Человечество должно приспосабливаться под новые реалии, но одновременно ускорять переход к мировой экономике с низким или нулевым влиянием человека на окружающую среду, пишет РБК.
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