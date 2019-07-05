Россиян предупредили, что пенсии получат не все
5 июля 2019 13:51
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В России выросло число отказов в выплате пенсии. Так, согласно данным Пенсионного фонда России, в 2018 году было вынесено 170,5 тысячи решений об отказе в назначении страховой пенсии по старости, пишет ФедералПресс.
Отметим, что многие россияне считают, что пенсия положена им автоматически в тот момент, как только наступит пенсионный возраст. Но это не так. Для получения страховой пенсии необходим определенный стаж и необходимая сумма пенсионных баллов. В 2018 году нужно было иметь девять лет стажа и 13,8 балла. В итоге получается, что для того, чтобы гражданин России получил страховую пенсию, ему необходимо отработать определенное количество лет и быть официально трудоустроенным. Кроме того, нужно быть уверенным, что работодатель регулярно делал отчисления в ПФР. Если же россиянину не хватит баллов или стажа, то он останется без пенсии еще в течение пяти лет. Только после этого начнет начисляться социальная пенсия, пишет «Лайф».
Фото: pixabay.com
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