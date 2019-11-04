Россия завоевала золото на этапе Кубка мира по шорт-треку
4 ноября 2019 09:58
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Мужская сборная России заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку, который завершился в американском Солт-Лейк-Сити. Второе место заняла сборная Южной Кореи, третье – команда Канады.
Всего на первом этапе Кубка мира в сезоне россияне завоевали шесть медалей. Золото в активе команд в смешанной и мужской эстафетах, а также Семена Елистратова, две серебряные медали завоевал Виктор Ан , бронза на счету Александра Шульгинова. Следующий этап Кубка мира пройдет в Монреале 9-10 ноября, передает Радио Маяк.
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