Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
10 июля 2019 12:57
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В Министерстве иностранных дел (МИД) России допустили возобновление отмененного авиасообщения с Грузией при условии сохранения положительной динамики. Об этом «Коммерсанту» сообщили в ведомстве в среду, 10 июля.
«Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», — сказал собеседник издания.
Он также добавил, что Москва готова вернуться к теме отмены визового режима с Грузией.
Отношения РФ и Грузии ухудшились после 20 июня. Тогда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные случившимся политические силы вышли на митинги, в городе начались беспорядки.
7 июля ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния нецензурно оскорбил в эфире президента РФ Владимира Путина. В связи с инцидентом свое возмущение выразили президент и премьер-министр Грузии. Позже телеканал распространил официальное извинение и отстранил ведущего от работы на два месяца.
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля РФ прекратила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси, однако Путин не поддержал эту инициативу. По его словам, он не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу и ради улучшения двусторонних отношений, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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