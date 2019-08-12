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Россия выделила на оздоровление Волги около 200 млрд рублей

12 августа 2019 13:00
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Россия выделила на оздоровление Волги около 200 млрд рублей
Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев.

Россия выделила на программу оздоровления Волги около 200 млрд рублей на ближайшие годы. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме. Он признал, что за последние годы Волгой занимались меньше, чем нужно, и денег на это выделялось недостаточо.

Сейчас принято решение о том, чтобы заниматься возрождением русла Волги и развивать те регионы, которые прилегают к реке. В программе оздоровления Волги участие принимают 15 регионов страны, не считая Москвы, сказал российский премьер. Он также заявил, что усилия по оздоровлению Волги одновременно станут и вкладом России в развитие Каспийского моря, передает Радио Маяк.
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