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Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай

15 августа 2019 11:10
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Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай
На такую меру Москва пойдет, если Пекин не будет участвовать в борьбе с незаконной вырубкой лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Китай должен отреагировать на незаконные вырубки и оказать помощь в восстановлении лесов, сказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин «Ведомостям». Иначе, по его словам, возможен полный запрет экспорта леса в КНР.
«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы (незаконной вырубки леса), то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — заявил он.
«Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим», — подчеркнул глава Минприроды.
Он отметил, что ведомство серьезно работает с китайскими коллегами, при этом в Китае за природу отвечают три министра.

Кроме того, Кобылкин сообщил, что попросил подключиться к борьбе с незаконной вырубкой китайские правоохранительные органы.
«Потому что мне очень не нравится, что мы одни работаем с их «товарищами» здесь, в России. Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы», — добавил министр.
Кобылкин предложил построить на территории России вдоль границы с Китаем селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал — «чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили «черные лесорубы»».

Глава ведомства отметил, что КНР должна взять привлечение инвестиций под госконтроль и показать заинтересованность в проекте. По его словам, российская сторона уже выделила почти 2 млрд руб. на реализацию проекта и со стороны Китая будет «неплохим шагом» предоставить 3-4 млрд руб.
«Представители компартии Китая присутствовали при разговоре и полностью меня поддержали. У них с дисциплиной серьезно», — сказал министр.
В феврале руководитель Федерального агентства лесного хозяйства России (Рослесхоз) Иван Валентик говорил, что Россия не рассматривает вариант полного запрета на экспорт древесины в Китай.
«Тема ограничения экспорта в Китайскую Народную Республику никогда не устанавливалась в смысле установления запрета на экспорт, эта тема рассматривалась исключительно в свете установления иных мер таможенно-тарифного регулирования», — указывал Валентик.

Речь идет о повышении пошлин на кругляк, чтобы сделать более выгодным экспорт продукции глубокой переработки древесины, пояснил он.
Валентик также сообщил, что по итогам 2018 года Россия добилась рекордных показателей по заготовке древесины в объеме 228 млн куб. м. Не более 20 млн куб. м было экспортировано в Китай в круглом виде.
В интервью Кобылкин также сообщил, что Минприроды готовит масштабную программу по профилактике лесных пожаров на территории России, пишет "Газета.ру".

Фото: pixabay.com
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