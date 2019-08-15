Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай
15 августа 2019 11:10
89
Китай должен отреагировать на незаконные вырубки и оказать помощь в восстановлении лесов, сказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин «Ведомостям». Иначе, по его словам, возможен полный запрет экспорта леса в КНР.
«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы (незаконной вырубки леса), то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — заявил он.
«Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим», — подчеркнул глава Минприроды.
Он отметил, что ведомство серьезно работает с китайскими коллегами, при этом в Китае за природу отвечают три министра.
Кроме того, Кобылкин сообщил, что попросил подключиться к борьбе с незаконной вырубкой китайские правоохранительные органы.
«Потому что мне очень не нравится, что мы одни работаем с их «товарищами» здесь, в России. Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы», — добавил министр.
Кобылкин предложил построить на территории России вдоль границы с Китаем селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал — «чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили «черные лесорубы»».
Глава ведомства отметил, что КНР должна взять привлечение инвестиций под госконтроль и показать заинтересованность в проекте. По его словам, российская сторона уже выделила почти 2 млрд руб. на реализацию проекта и со стороны Китая будет «неплохим шагом» предоставить 3-4 млрд руб.
«Представители компартии Китая присутствовали при разговоре и полностью меня поддержали. У них с дисциплиной серьезно», — сказал министр.
В феврале руководитель Федерального агентства лесного хозяйства России (Рослесхоз) Иван Валентик говорил, что Россия не рассматривает вариант полного запрета на экспорт древесины в Китай.
«Тема ограничения экспорта в Китайскую Народную Республику никогда не устанавливалась в смысле установления запрета на экспорт, эта тема рассматривалась исключительно в свете установления иных мер таможенно-тарифного регулирования», — указывал Валентик.
Речь идет о повышении пошлин на кругляк, чтобы сделать более выгодным экспорт продукции глубокой переработки древесины, пояснил он.
Валентик также сообщил, что по итогам 2018 года Россия добилась рекордных показателей по заготовке древесины в объеме 228 млн куб. м. Не более 20 млн куб. м было экспортировано в Китай в круглом виде.
В интервью Кобылкин также сообщил, что Минприроды готовит масштабную программу по профилактике лесных пожаров на территории России, пишет "Газета.ру".
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
434
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
945
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
531
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
639
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
553
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
464
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
527
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
358
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
538
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
890
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
868
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
805
Мероприятия