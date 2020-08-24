Прочность ледовой полосы будут проверять проложенные в ее толще волоконно-оптические сенсоры.
Россия будет строить в Арктике военные аэродромы из льда. Об этом ТАСС
в кулуарах форума "Армия-2020" сообщил предстаивтель МГТУ им. Баумана, где разработали технологию изменения структуры льда, чтобы использовать его при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике.
Сейчас рассматривается вопрос ее применения в интересах Минобороны России, чтобы сажать на таких аэродромах тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76.
Проект носит название "Площадка" и предназначен для материковых территорий Заполярья. Прочность ледовой полосы и наличие на ней трещин будут проверять проложенные в ее толще волоконно-оптические сенсоры.
В случае оттепели состояние ледовой площадки будет поддерживаться путем подмораживания или добавления реагентов. Предполагается, что диспетчеры подобных аэродромов смогут работать удаленно.
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