Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты
24 января 2020 09:12
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Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты. Соответствующее обращение к кабмину поддержал Совет Федерации.
Майские указы требуют поднять зарплату учителей как минимум до уровня средней по региону.
Чиновники на местах, как отмечают эксперты, предпринимают различные ухищрения, чтобы этого не делать. Повышение же оклада до 70% позволит исключить эти манипуляции, пишут "Известия".
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