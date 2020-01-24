Я нашел ошибку
Главные новости: 
Стоимость кружки пива на стадионах составит 300 рублей С момента запрета на рекламу пива производители этого напитка почти полностью отказались от спонсорства в спорте.
Стоимость кружки пива на стадионах составит 300 рублей
В Самарской области выберут Профессионала года 2020
В Самарской области выберут «Профессионала года 2020»
В Самаре пройдет акция Ленточка Ленинградской Победы
В Самаре пройдет акция «Ленточка Ленинградской Победы»
В Самаре выявлены взяточники - преподаватели вузов
В Самаре выявлены взяточники - преподаватели вузов
Студенты Самарского региона сразятся за Кубок совета ректоров по плаванию
Студенты Самарского региона сразятся за Кубок совета ректоров по плаванию
Собственников аварийных домов, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом Перечень домов прилагается.
Собственников аварийных домов, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом
Группу молодых наркосбытчиков будут судить в Самаре
Группу молодых наркосбытчиков будут судить в Самаре
В Самаре директор одной из медицинских компаний задержан при передаче взятки должностному лицу
В Самаре директор одной из медицинских компаний задержан при передаче взятки должностному лицу
сегодня  Пятница, 24 января, 13:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/01:
USD 61.95
0.12
EUR 68.69
0.17
Новости /  В стране  

Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты

24 января 2020 09:12
137
Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты Соответствующее обращение к кабмину поддержал Совет Федерации.
Соответствующее обращение к кабмину поддержал Совет Федерации.

Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты. Соответствующее обращение к кабмину поддержал Совет Федерации.

Майские указы требуют поднять зарплату учителей как минимум до уровня средней по региону.

Чиновники на местах, как отмечают эксперты, предпринимают различные ухищрения, чтобы этого не делать. Повышение же оклада до 70% позволит исключить эти манипуляции, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
306
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1823
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
652
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1544
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1291
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
862
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
877
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1314
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1423
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1674
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2776
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3308
Весь список

Мероприятия
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением лыжной гонки «Лыжня России»
В год 75-летия Победы школьники СО познакомятся с творчеством их земляка – фронтового корреспондента Николая Финикова
В Самарском театре оперы и балета состоится юбилейный концерт ведущей оперной солистки Татьяны Гайворонской
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные