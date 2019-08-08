Российским дольщикам разрешат платить за квартиру частями
8 августа 2019 13:42
86
В скором времени россияне смогут серьезно сэкономить при покупке квартир, внося на специальные банковские счета (эскроу) не всю сумму за свое строящееся жилье, а только задаток в 30 %. Остальные 70 % граждане будут перечислять застройщику после сдачи дома. О подробностях нововведения рассказал председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
По его словам, текущее состояние строительной отрасли таково, что все глобальные поправки в законы, с одной стороны, уже приняты, а с другой стороны, сказать, что дальше двигаться некуда, еще нельзя.
Николаев пояснил, что счет эскроу можно использовать в качестве накопительного счета, когда человек кладет деньги и постоянно пополняет его. Сейчас это невозможно, потому как необходимо размещать всю сумму стоимости квартиры.
Парламентарий добавил, что этот способ хорош тем, что у россиян отпадает необходимость брать ипотеку на стадии строительства и тратиться на обслуживание дорогостоящего кредита. А вот после сдачи дома граждане могут либо доплатить недостающую сумму, либо взять ипотеку. Николаев также выразил уверенность, что переход на проектное финансирование позволит исключить появление новых обманутых дольщиков, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, эксперты заявляли, что в России подорожают квартиры. Ожидается, что в ближайшие два года цены на недвижимость поднимутся на 15%.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
396
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
749
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
472
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
592
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
520
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
429
Фоторепортажи
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
154
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
502
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
840
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
833
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
764
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
952
Мероприятия