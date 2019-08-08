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Российским дольщикам разрешат платить за квартиру частями

8 августа 2019 13:42
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Российским дольщикам разрешат платить за квартиру частями
В Госдуме рассматривают новые формы расчетов граждан с застройщиками.

В скором времени россияне смогут серьезно сэкономить при покупке квартир, внося на специальные банковские счета (эскроу) не всю сумму за свое строящееся жилье, а только задаток в 30 %. Остальные 70 % граждане будут перечислять застройщику после сдачи дома. О подробностях нововведения рассказал председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, текущее состояние строительной отрасли таково, что все глобальные поправки в законы, с одной стороны, уже приняты, а с другой стороны, сказать, что дальше двигаться некуда, еще нельзя.

Николаев пояснил, что счет эскроу можно использовать в качестве накопительного счета, когда человек кладет деньги и постоянно пополняет его. Сейчас это невозможно, потому как необходимо размещать всю сумму стоимости квартиры.
Парламентарий добавил, что этот способ хорош тем, что у россиян отпадает необходимость брать ипотеку на стадии строительства и тратиться на обслуживание дорогостоящего кредита. А вот после сдачи дома граждане могут либо доплатить недостающую сумму, либо взять ипотеку. Николаев также выразил уверенность, что переход на проектное финансирование позволит исключить появление новых обманутых дольщиков, пишет «Парламентская газета».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, эксперты заявляли, что в России подорожают квартиры. Ожидается, что в ближайшие два года цены на недвижимость поднимутся на 15%.


Фото pixabay.com
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