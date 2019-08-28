Российская сборная показала хорошие результаты на WorldSkills
28 августа 2019 08:55
177
Российская сборная WorldSkills показала хорошие результаты на прошедшем в Казани 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с нашими участниками. Глава государства выразил уверенность в том, что одержанные победы на соревнованиях станут большим качественным изменением в жизни молодых профессионалов.
Владимир Путин также отметил высокий уровень организации чемпионата, который обеспечила столица Татарстана. Отдельно Путин отметил работу наставников и тренеров, которые по его словам, "заслуживают высших оценок и слов благодарности высшей пробы". Представители сборной в свою очередь подарили президенту значок своей команды с символикой движения. В неофициальном командном зачете первое место заняла сборная Китая, второе место – сборная России, бронза досталась сборной Кореи. Самую престижную награду чемпионата – приз имени основателя Worldskills Франциско Альберта-Видаля – получила россиянка Анастасия Камнева. Она набрала наибольшее количество баллов среди всех участников чемпионата.
Россия намерена провести чемпионат EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году на таком же высоком уровне, как и чемпионат WorldSkills в Казани. Об этом Владимир Путин на встрече с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
343
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
302
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
258
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
512
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1308
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
631
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2101
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
350
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
637
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
445
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
606
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
965
Мероприятия