России вернули долг времен СССР
27 февраля 2020 11:14
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Пакистан вернул России долг времен СССР в размере 93,5 миллиона долларов, после чего у стран не осталось взаимных финансовых обязательств. Эту информацию подтвердили в Минфине России, передает РИА Новости.
Представители стран подписали соглашение о выплате этих денег в декабре прошлого года. В Пакистане полагают, что соглашение даст толчок развитию двухсторонних отношений и послужит притоку новых многомиллиардных инвестиций из России.
Задолженность возникла в результате экспортно-импортных операций, которые страны проводили в 1980-х годах. Деньги оставались заблокированными на российских счетах в Национальном банке Пакистана.
Последнюю собственную задолженность советского периода Россия погасила два года назад.
В августе 2017 года она перевела Боснии и Герцеговине 125,2 миллиона долларов.
С момента распада СССР Россия списала более 140 миллиардов долларов долгов советского периода. Из них более 20 миллиардов долларов пришлись на африканские страны.
Фото pixabay.com
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