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Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз хамона и пармезана

29 мая 2019 10:14
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Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз хамона и пармезана
Нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не считает необходимым вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами. Об этом он заявил 29 мая после заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе.
«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, — не вводить», — цитирует его ТАСС.

Данкверт добавил, что запреты на ввоз молочной и мясной продукции действуют «во всех цивилизованных странах».

«Не нужно политизировать и делать из этого большой проблемы», — отметил он.

25 апреля стало известно, что 20 марта Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители, в том числе «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком», написала письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.

Минсельхоз представил поправки в закон «О ветеринарии», согласно которым граждане России смогут ввозить до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке не из стран ЕАЭС. Однако только в том случае, если эпизоотическая обстановка в этих странах является благоприятной, пишут "Известия".


Фото pixabay.com
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