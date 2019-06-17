Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тыс. клиентов банков
17 июня 2019 10:54
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Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-форуму phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных около 900 тыс. клиентов российских банков. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
«В настоящее время операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к форуму на территории России», — указано в сообщении.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что на сайте phreaker.pro не было информации о согласии клиентов банков на размещение и обработку их персональных данных. В ведомстве считают, что это противоречит закону «О персональных данных» и создает «неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан».
Об утечке данных клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и банка «Хоум Кредит» сообщил 10 июня «Коммерсант». По информации издания, две утечки произошли в конце мая, а указанные в них данные собирались несколько лет назад. Выяснилось, что большая часть информации актуальна — это имена, телефоны и паспортные данные, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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