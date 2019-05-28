Рогозин рассказал о планах подготовки первого полета на Луну
28 мая 2019 13:32
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Российская пилотируемая миссия на Луну полетит только после того, как «Роскосмос» убедится в безопасности, подготовит и протестирует технику. Перед этим пройдет этап исследования с помощью роботехники. Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в интервью «РИА Новости», опубликованном во вторник, 28 мая.
Сначала «Роскосмос» будет запускать зонды и накапливать знания о лунной поверхности. Затем пройдет отработка транспортных платформ. Запуск строительных роботов для подготовки базы, а потом ее будут испытывать с помощью роботов-аватаров, сказал Рогозин.
«Космонавт должен при полете на Луну переходить из одной безопасной среды в другую», — отметил он.
Международная космическая станция (МКС), по словам Рогозина, в дальнейшем получит «второе дыхание». Ее будут использовать для ремонта и обслуживания спутников, обслуживания межорбитальных буксиров и развития международного сотрудничества.
Рогозин заявил, что станция также может играть роль полигона по испытанию космической техники, бортовой аппаратуры и платформы для многих полезных нагрузок. В перспективе ее можно будет превратить в логистический хаб для выводимых грузов.
Также Рогозин рассказал, что «Роскосмос» и Российская академия наук разработали концепцию федеральной целевой программы до 2030 года по созданию сверхтяжелой ракеты.
По его словам, речь идет не только о создании транспортной инфраструктуры, состоящей из ракеты-носителя сверхтяжелого класса, пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного комплекса, но и средств поддержки пилотируемых миссий. В рамках действующей программы запланирован только пилотируемый транспортный корабль, уточнил он.
Ранее в мае Рогозин рассказал, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году, пишут "Известия". Если планы будут успешно реализованы, уже через десять с небольшим лет РФ развернет на лунной поверхности модули для жизни и работы космонавтов, отметил он.
Фото pixabay.com
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