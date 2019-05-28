Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 28 мая, 14:53
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/05:
USD 64.46
-0.15
EUR 72.19
-0.13
Искать
Новости /  В стране  

Рогозин рассказал о планах подготовки первого полета на Луну

28 мая 2019 13:32
82
Рогозин рассказал о планах подготовки первого полета на Луну
Сначала «Роскосмос» будет запускать зонды и накапливать знания о лунной поверхности.

Российская пилотируемая миссия на Луну полетит только после того, как «Роскосмос» убедится в безопасности, подготовит и протестирует технику. Перед этим пройдет этап исследования с помощью роботехники. Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в интервью «РИА Новости», опубликованном во вторник, 28 мая.

Сначала «Роскосмос» будет запускать зонды и накапливать знания о лунной поверхности. Затем пройдет отработка транспортных платформ. Запуск строительных роботов для подготовки базы, а потом ее будут испытывать с помощью роботов-аватаров, сказал Рогозин.
«Космонавт должен при полете на Луну переходить из одной безопасной среды в другую», — отметил он.

Международная космическая станция (МКС), по словам Рогозина, в дальнейшем получит «второе дыхание». Ее будут использовать для ремонта и обслуживания спутников, обслуживания межорбитальных буксиров и развития международного сотрудничества.

Рогозин заявил, что станция также может играть роль полигона по испытанию космической техники, бортовой аппаратуры и платформы для многих полезных нагрузок. В перспективе ее можно будет превратить в логистический хаб для выводимых грузов.

Также Рогозин рассказал, что «Роскосмос» и Российская академия наук разработали концепцию федеральной целевой программы до 2030 года по созданию сверхтяжелой ракеты.

По его словам, речь идет не только о создании транспортной инфраструктуры, состоящей из ракеты-носителя сверхтяжелого класса, пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного комплекса, но и средств поддержки пилотируемых миссий. В рамках действующей программы запланирован только пилотируемый транспортный корабль, уточнил он.

Ранее в мае Рогозин рассказал, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году, пишут "Известия". Если планы будут успешно реализованы, уже через десять с небольшим лет РФ развернет на лунной поверхности модули для жизни и работы космонавтов, отметил он.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
307
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
579
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
597
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
15003
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
608
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
651
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
446
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
557
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
491
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
919
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
845
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
776
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль бега «Королева спорта»
Участники форума "Линия успеха" обозначили целый ряд вопросов, большинство из них касается мер поддержки МСП
Фестиваль “ВолгаФест-2019” пройдет на самарской набережной
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные