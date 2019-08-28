Робот "Фёдор" попросил прощения за долгий путь до МКС
28 августа 2019 11:39
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Первый российский робот-космонавт "Фёдор" извинился перед своими подписчиками в "Твиттере" за то, что его полёт к МКС занял больше времени, чем было запланировано.
— Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы, — говорится в сообщении.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил журналистам, из-за чего первая попытка стыковки корабля "Союз МС-14" с "Фёдором" на борту была неудачной.
Кроме того, стало известно, что корпорация начала подготовку к высадке на Луну, пишет Лайф.
Фото © Twitter/FEDOR
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