Робот «Федор» отчитался о первой части летных испытаний
22 августа 2019 10:36
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Человекоподобный робот «Федор», который в четверг, 22 августа, отправился на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-14» во время испытательного пуска ракеты «Союз-2.1а», сообщил, что первая часть летных испытаний прошла в штатном режиме, пишут "Известия".
«Первая часть летных испытаний прошла в соответствии с полетным заданием... Корабль находится на расчетной орбите. Все штатно», — сообщается на странице робота в Twitter.
Отмечается, что «Федор» собрал, обработал и передал в ЦУП телеметрические данные по работе ракеты-носителя, бортовых систем корабля, перегрузках и температурно-влажностном режиме.
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter поздравил робота «с успешным началом работы».
Ракета-носитель «Союз-2.1а», на борту которой находится робот «Федор», стартовала с космодрома Байконур в Казахстане 22 августа в 6:38 мск.
«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.
Фото: pixabay.com
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