Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» установлена на стартовом комплексе
18 июля 2019 11:36
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Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» установлена на стартовом комплексе площадки № 1 космодрома Байконур. В настоящее время начались работы по программе первого стартового дня.
Об этом сообщает Роскосмос.
Запуск запланирован на 20 июля в 19:28 мск.
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