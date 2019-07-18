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Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» установлена на стартовом комплексе площадки № 1 космодрома Байконур. В настоящее время начались работы по программе первого стартового дня.Об этом сообщает Роскосмос.Запуск запланирован на 20 июля в 19:28 мск.