Работодателей обязали начислять оплату за переработки сверх МРОТ
13 апреля 2019 12:24
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Конституционный суд России разъяснил, что компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты (в частности, доплата за работу в выходные и по ночам) не должны включаться как часть оклада, если он ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Эти деньги должны выплачиваться сверх оклада, отметил суд.
Каждый работник должен быть обеспечен зарплатой не ниже МРОТ, говорится в решении, опубликованном на сайте суда. При работе в условиях, отклоняющихся от нормальных, сотрудник имеет право на повышенную оплату. Если зарплата укладывается в МРОТ только с учетом оплаты переработок, это ставит человека в неравные условия по сравнению с теми, кто получает эту сумму при нормальной продолжительности трудового дня.
Основанием для решения стала жалоба жителя Бодайбо (Иркутская область). Он работает в компании сторожем, сообщает «Российская газета». Оклад его составляет 4,268 тыс. рублей, почти втрое меньше установленного в регионе МРОТ (12,5 тыс. рублей). С учетом доплат за работу по выходным, праздникам и ночам зарплата мужчины дотягивала до этого показателя, но все выплаты начислялись от оклада, так как руководство компании утверждало, что работа по такому графику — часть должностных обязанностей. Заявитель счел это нарушением своего конституционного права на доплату за сверхурочную работу (ст. 37 Конституции) и обратился в суд.
В феврале рабочая группа при Министерстве труда приступила в к обсуждению нового показателя качества жизни — минимального потребительского бюджета (МПБ). Он, по сути, схож с прожиточным минимумом, но отражает расходы для комфортной жизни, а не для выживания. Не исключено, что этот показатель станет основой для расчета минимальной зарплаты. С идеей ввести МПБ выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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