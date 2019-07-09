Работающим пенсионерам поднимут пенсии в августе
9 июля 2019 12:57
254
1 августа произойдет автоматический перерасчет страховой пенсии для пожилых граждан, которые продолжили свою трудовую деятельность в 2018 году. Об этом сообщается в Пенсионном фонде России.
На беззаявительный перерасчет пенсии имеют право их получатели по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Однако сумма, на которую пенсия вырастет, для каждого будет высчитываться индивидуально, пишет ФедералПресс.
Основанием для перерасчета стали страховые взносы, которые поступили на счета граждан благодаря отчислениям их работодателей. Однако в итоге все зависит от уровня зарплаты пенсионера и на сколько пенсионных баллов вырос его индивидуальный счет.
Размер прибавки к пенсии для пожилых, оформивших пенсию с 1 апреля 2017 года, не превысит 235,74 рубля в месяц. Если же пенсионер вышел на пенсию в прошлом году, он получит максимальную ежемесячную прибавку в 244,47 рубля, пишет «Утро.ру».
Ранее в Пенсионном фонде назвали новые причины отказа в начислении пенсии. Для получения пенсии необходим определенный стаж и сумма пенсионных баллов.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
145
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
456
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3694
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1042
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
395
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
586
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
644
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
526
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
745
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
765
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
491
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
818
Мероприятия