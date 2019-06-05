Рабочая группа одобрила концепцию нового КоАПа
5 июня 2019 11:54
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел заседание для обсуждения нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Рабочая группа в целом одобрила представленную концепцию, сообщает пресс-служба правительства.
В собрании приняли участие заместитель председателя правительства Константин Чуйченко, начальник государственно-правового управления президента России Лариса Брычева, министр юстиции Александр Коновалов и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
В мае Медведев заявил о необходимости нового КоАПа. По его словам, нынешний кодекс — «жуткий и почти неприменимый, перегруженный гигантским количеством норм». Он уточнил, что также в ближайшее время в правительстве будет представлена концепция реформы контрольно-надзорной системы, а бизнес-сообществу будет представлен проект Надзорного кодекса РФ. Их нормы должны быть синхронизированы с КоАПом, пишут "Известия".
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