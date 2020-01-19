Путин заявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла
19 января 2020 10:19
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"Ветеранам войны к 75-летию Победы будет выплачено по 75 тысяч рублей, труженики тыла получат по 50 тысяч". Об этом заявил Владимир Путин в годовщину прорыва блокады Ленинграда на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Музее обороны и блокады города на Неве.
Власти будут работать над повышением реальных доходов населения". Об этом также заявил в ходе общения с ветеранами в Петербурге Владимир Путин. Президент отметил, что "наша экономика выросла практически в два раза, а реальные доходы населения заморозились, и в этим власти будут работать". Путин также сообщил, что "есть огромные планы по развитию национальных проектов, достижению национальных целей развития".
Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Глава государства осмотрел обновленную экспозицию Музея обороны и блокады и трёхмерную панораму "Память говорит. Дорога через войну". Владимир Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище и возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в Кировском районе, передает Радио Маяк.
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