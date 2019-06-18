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Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

18 июня 2019 11:29
119
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.

Закон вносит изменения в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» и позволяет упростить проведение комплексных кадастровых работ, пишут "Известия".

Из этого следует, что, если во время проведения комплексных работ выяснится, что гражданин использует большую площадь, чем по документам, он сможет оформить данные излишки земли.

В мае в пресс-центре МИЦ «Известия» эксперты обсудили последние изменения дачного законодательства и их влияние на жизнь российских дачников, а также первые результаты «дачной амнистии» и необходимость ее продления.
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