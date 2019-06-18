Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
18 июня 2019 11:29
119
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Закон вносит изменения в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» и позволяет упростить проведение комплексных кадастровых работ, пишут "Известия".
Из этого следует, что, если во время проведения комплексных работ выяснится, что гражданин использует большую площадь, чем по документам, он сможет оформить данные излишки земли.
В мае в пресс-центре МИЦ «Известия» эксперты обсудили последние изменения дачного законодательства и их влияние на жизнь российских дачников, а также первые результаты «дачной амнистии» и необходимость ее продления.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
388
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
359
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
327
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
423
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
413
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
370
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
319
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
318
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
589
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
612
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
357
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
658
Мероприятия