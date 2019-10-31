Путин призвал обнулить взаимные претензии РФ и Украины по газу
31 октября 2019 09:42
77
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что России и Украине нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору, при этом "Газпром" готов поставлять газ Незалежной по гораздо более низкой цене, чем она платит сейчас по ложному реверсу.
— Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, семь миллиардов долларов пытаются предъявить "Газпрому" к выплате через суды Украины за то, что он занимает монопольное место на рынке транзита. Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме, — сказал глава российского государства.
По мнению президента, от этого абсурда надо избавиться, обнулить все требования с обеих сторон, поскольку Россия готова к работе как по транзиту, так и по поставкам топлива на Украину, причём со значительным снижением цены относительно той, что платят украинцы за ложный реверс, который они получают сейчас.
— То, что газ этот российский, нет сомнений. Никакого реверса на самом деле там нет. Это не реверс, это ложный реверс. Но бог с ним, с этим ложным реверсом, главное, что выгода для Украины очевидна. Как для конечного потребителя, так и для комбыта, и для граждан, для экономики в целом, — указал Путин.
Российский лидер добавил, что состоявшиеся 28 октября переговоры, по оценке Москвы, прошли конструктивно со всех сторон, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
276
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
426
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
484
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
557
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
1204
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
780
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1221
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1899
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1295
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1588
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1772
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1239
Мероприятия