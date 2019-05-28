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Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём пограничника

28 мая 2019 09:12
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Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём пограничника
Праздник установлен указом президента в 1994 году.

Задача российских пограничников – жёстко пресекать проникновение на территорию страны террористов и контрабандистов, транснациональных преступных групп. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя военнослужащих и ветеранов погранслужбы с Днём пограничника. В то же время, по его словам, нужно создать на границах удобные условия их пересечения для законопослушных граждан, передает Радио Маяк.

В России сегодня отмечают День пограничника. Праздник установлен указом президента в 1994 году. На сегодняшний день 36 управлений Погранслужбы ФСБ контролируют более 60 тысяч километров государственной границы России.
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