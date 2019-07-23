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Путин поручил ввести мораторий на господдержку разработки месторождений нефти

23 июля 2019 09:40
146
Путин поручил ввести мораторий на господдержку разработки месторождений нефти
Срок поручения президента — до 31 декабря 2019 года.

Российский президент Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки в разработке нефтяных месторождений до того, как завершится инвентаризация, сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, поручение было дано в рамках совещания по стимулированию нефтяной отрасли, которое прошло 10 июля.

— Ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в Российской Федерации до завершения инвентаризации, — сказано в документе.

Срок поручения президента — до 31 декабря 2019 года, пишет Лайф.

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