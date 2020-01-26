Путин поручил проверить расходы на лесоустройство за пять лет
26 января 2020 10:45
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Президент России Владимир Путин поручил проверить эффективность расходов бюджета на лесоустройство 2015–2019 годов. Проверку проведут Счетная палата и Генпрокуратура.
Доклад президенту должны предоставить до 30 апреля. Ответственными назначены председатель Счетной палаты Алексей Кудрин Генпрокурор Игорь Краснов.
Напомним, Счетная палата сообщила, что в России нет достоверной информации о большей части леса страны. За последние три года покрытая лесом площадь сократилась на 2,1 млн га, или 0,3%. По версии Счетная палаты, площадь земель, где требуется лесовостановление, увеличилась на 2,8%.
Ранее Минэкономики раскритиковало Минприроды за поправки, которые регулируют использование лесов на землях сельхозназначения. По мнению ведомства, это приведет к проблемам у собственников и приведет к дополнительным расходам бюджета. Всего это затрагивает 10% всех лесов России, пишет Коммерсантъ.
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