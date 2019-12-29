Путин подписал закон об информировании россиян о льготах
29 декабря 2019 10:59
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне сами смогут выбирать вариант получения информации о положенных льготах, текст опубликован на официальном портале правовой информации.
Граждане РФ могут быть проинформированы разными способами, например, через портал госуслуг, через единый кол-центр или посетив административные органы.
Это нововведение позволит жителям даже самых отдалённых регионов с затруднённым доступом к информации узнать о положенных мерах государственной поддержки, например, при рождении ребёнка, выходе на пенсию или получении инвалдности, сообщает Лайф.
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