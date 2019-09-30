Путин подписал закон о введении акцизов на многоразовые электронные сигареты
30 сентября 2019 10:01
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Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которым многоразовые электронные сигареты и устройства для нагревания табака станут подакцизными. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье, 29 сентября.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, ранее акцизом облагались только одноразовые никотиновые устройства.
Ставка обложения для электронных сигарет и систем нагревания табака составит 50 рублей за одно устройство и будет повышаться ежегодно на 2 рубля.
Акциз на жидкости для вейпов установлен в размере 13 рублей за один миллилитр, к 2022 году он возрастёт до 15 рублей, на нагревательный табак — 6,04 тыс. рублей за 1 кг.
Минфин РФ анонсировал эту инициативу 14 сентября. Ранее правительство России предложило подвести электронные устройства для курения под антитабачный закон, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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