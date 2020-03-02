Путин подписал закон о постоянном окладе для призывников
2 марта 2020 10:32
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому проходящие срочную службу по призыву будут получать денежное довольствие в размере двух тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Подписание закона — результат проводимого в период с 2012 по 2018 год эксперимента Министерства обороны по унификации денежного довольствия призывников, в котором они получали выплаты в размере 2 тысяч рублей ежемесячно, а также надбавки. Последние учитывают оклад по должности, работу с государственной тайной, особые условия, а также квалификацию.
В частности, за командование воинским подразделением военнослужащий по призыву будет получать дополнительно до 800 рублей, за исполнение задач, которые связаны с риском для жизни в мирное время, надбавка составит до тысячи рублей, а за работу со сведениями, которые являются государственной тайной, — от 200 до 500 рублей.
Помимо этого закон подразумевает единовременное пособие в размере одного оклада при увольнении со службы, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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