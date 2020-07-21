Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
21 июля 2020 12:47
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Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. Документ опубликован на сайте Кремля во вторник, 21 июля.
Основными целями, указанными в документе, являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.
Так, объем несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году должен вырасти не менее чем на 70% по сравнению с показателями 2020 года. Также к 2030 году страна должна войти в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и качеству образования.
Кроме этого, в соответствии с указом, жилищные условия граждан России к 2030 году должны быть улучшены не менее чем у 5 млн семей, а объем строительства должен быть увеличен не менее чем до 120 млн кв. м ежегодно, пишут "Известия".
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