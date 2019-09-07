Путин поддержал Памфилову после нападения
7 сентября 2019 10:02
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Президент России Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы поддержать ее после нападения неизвестного преступника на ее дом. Глава государства выразил надежду на то, что злоумышленник будет найден, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В ночь на пятницу неизвестный проник в дом главы ЦИК в подмосковной Истре и напал на нее с электрошокером. По решению Генпрокурора Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на Памфилову передано из МВД для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР. Для обеспечения всестороннего и полноценного расследования уголовного дела контроль будет осуществляться в Генпрокуратуре, передает Радио Маяк.
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