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Путин констатировал тенденцию к снижению инфляции в России

7 июня 2019 09:14
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Путин констатировал тенденцию к снижению инфляции в России
Президент отметил, что Россия ставит перед собой амбициозные цели и задачи.

Владимир Путин констатировал тенденцию к снижению инфляции в России. Об этом он заявил на встрече с членами международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества в Санкт-Петербурге.

Президент отметил, что Россия ставит перед собой амбициозные цели и задачи, которые отражаются в национальных проектах. По словам главы государства, "эти планы подкреплены соответствующими ресурсами и проводимой политикой в экономической сфере".

По словам президента, "общий объем финансирования нацпроектов за шесть лет должен составить около 400 миллиардов долларов". Путин также рассчитывает, что "иностранные инвесторы видят позитивные тенденции в экономике России", передает Радио Маяк.

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