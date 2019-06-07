Путин констатировал тенденцию к снижению инфляции в России
7 июня 2019 09:14
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Владимир Путин констатировал тенденцию к снижению инфляции в России. Об этом он заявил на встрече с членами международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества в Санкт-Петербурге.
Президент отметил, что Россия ставит перед собой амбициозные цели и задачи, которые отражаются в национальных проектах. По словам главы государства, "эти планы подкреплены соответствующими ресурсами и проводимой политикой в экономической сфере".
По словам президента, "общий объем финансирования нацпроектов за шесть лет должен составить около 400 миллиардов долларов". Путин также рассчитывает, что "иностранные инвесторы видят позитивные тенденции в экономике России", передает Радио Маяк.
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