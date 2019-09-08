Путин и Зеленский поговорили по телефону
8 сентября 2019 10:07
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По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Зеленский дали позитивную оценку освобождению и передаче лиц, удерживавшихся на Украине и в РФ. Кроме того, лидеры двух стран условились о дальнейших контактах.
— При обсуждении проблематики внутриукраинского урегулирования подчёркнута важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения сторон, — также поясняется в сообщении.
В разговоре с украинским президентом российский лидер указал на необходимость подготовки саммита "нормандской четвёрки" для достижения реальных результатов, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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