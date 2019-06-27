Путин и Трамп проведут отдельную встречу на полях G20
27 июня 2019 09:14
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Владимир Путин и Дональд Трамп проведут отдельную встречу на полях саммита G20 в Осаке 28 июня во второй половине дня. Беседа может продлиться около часа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, переговоры состоятся на площадке, которая предназначена для встреч лидеров; подобрала ее американская сторона.
Президенты России и США сами определят повестку дня встречи, – отметил помощник Путина. Саммит лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке с 28 по 29 июня. Токио впервые будет председательствовать в G20, передает Радио Маяк.
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