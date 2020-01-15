Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным Посланием к Федеральному собранию
15 января 2020 13:15
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Президент РФ Владимир Путин сегодня, 15 января обратился с ежегодным Посланием к Федеральному собранию.
Трансляцию можно увидеть по всем основным федеральным телеканалам, а также на сайтах информагентств.
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