Предварительное следствие по делу полковника юстиции в Самарской области завершено
24 июля 2019 12:28
144
23 июля Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу начальника отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веры Рабинович. Полковник юстиции посчитала необоснованным, что более полугода находится под стражей, тогда как ее подельники пребывают под домашним арестом.
Защита обвиняемой также упомянула о ее четырехлетней дочери. По словам, адвокатов, девочка переживает длительный разрыв с матерью. Не смотря на это, суд оставил фигурантку громкого дела в СИЗО до 17 августа.
Тем временем предварительное следствие по делу Рабинович подошло к завершению. Все обвиняемые, включая полковника юстиции, признали вину. Однако главная фигурантка не согласилась с изменением квалификации ее деяния, пишет «Волга Ньюс». Напомним, изначально ее действиярасценили как покушение на мошенничество. Теперь же должностному лицу вменяют получение взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, через двух посредников Вера Рабинович получила от предпринимателя Зелимхана Темирханова 2,5 млн рублей из 10 предполагавшихся за направление в суд уголовного дела, по которому он проходил в качестве потерпевшего. Изначально правоохранители полагали, что сотрудница ГСУ заведомо знала, что не может повлиять на принятие процессуального решения по уголовному делу и ввела в заблуждение взяткодателя и посредников. Позже следователи установили, что в рамках должностных полномочий она все же имела возможность влиять на принятие решения, пишет ФедералПресс.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
425
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
389
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
300
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
443
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
477
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
349
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
751
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
651
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
851
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
864
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
582
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
905
Мероприятия