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Предварительное следствие по делу полковника юстиции в Самарской области завершено

24 июля 2019 12:28
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Предварительное следствие по делу полковника юстиции в Самарской области завершено.
Суд оставил фигурантку громкого дела в СИЗО.

23 июля Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу начальника отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веры Рабинович. Полковник юстиции посчитала необоснованным, что более полугода находится под стражей, тогда как ее подельники пребывают под домашним арестом.
Защита обвиняемой также упомянула о ее четырехлетней дочери. По словам, адвокатов, девочка переживает длительный разрыв с матерью. Не смотря на это, суд оставил фигурантку громкого дела в СИЗО до 17 августа.

Тем временем предварительное следствие по делу Рабинович подошло к завершению. Все обвиняемые, включая полковника юстиции, признали вину. Однако главная фигурантка не согласилась с изменением квалификации ее деяния, пишет «Волга Ньюс». Напомним, изначально ее действиярасценили как покушение на мошенничество. Теперь же должностному лицу вменяют получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, через двух посредников Вера Рабинович получила от предпринимателя Зелимхана Темирханова 2,5 млн рублей из 10 предполагавшихся за направление в суд уголовного дела, по которому он проходил в качестве потерпевшего. Изначально правоохранители полагали, что сотрудница ГСУ заведомо знала, что не может повлиять на принятие процессуального решения по уголовному делу и ввела в заблуждение взяткодателя и посредников. Позже следователи установили, что в рамках должностных полномочий она все же имела возможность влиять на принятие решения, пишет ФедералПресс.


Фото: pixabay.com

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