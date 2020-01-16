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Новости /  В стране  

Предложения по Коституции изучат эксперты

16 января 2020 09:35
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Предложения по Коституции изучат эксперты
Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ.

Внести в Конституцию целый ряд серьезных изменений предложил Владимир Путин накануне во время оглашения послания Федеральному собранию. Они нацелены на изменение полномочий разных ветвей власти, обеспечение суверенитета страны и закрепление на уровне основного закона некоторых социальных гарантий.

В частности, глава государства предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сначала обсудить конкретные предложения по Конституции на экспертном уровне, передает Радио Маяк.
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