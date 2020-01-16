Предложения по Коституции изучат эксперты
16 января 2020 09:35
96
Внести в Конституцию целый ряд серьезных изменений предложил Владимир Путин накануне во время оглашения послания Федеральному собранию. Они нацелены на изменение полномочий разных ветвей власти, обеспечение суверенитета страны и закрепление на уровне основного закона некоторых социальных гарантий.
В частности, глава государства предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сначала обсудить конкретные предложения по Конституции на экспертном уровне, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1467
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
515
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1364
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1127
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
719
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1637
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
746
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1178
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1244
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1498
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2583
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3141
Мероприятия