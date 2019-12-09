Правительство предложило отменить 22 законодательные нормы для рынка азартных игр

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Правительство России предложило признать утратившими силу двадцать две законодательные нормы, касающиеся сферы деятельности по организации и проведению азартных игр.Соответствующий проект постановления правительства размещен Министерством финансов России.В проекте постановления указаны нормы, принятые в период с 2007 по 2017 год. Часть из них касается формы отчетности для организаций, специализирующихся на проведении азартных игр. Планируемый срок вступления в силу – 1 января 2021 года.Председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов считает, что кабинет министров в результате проведения соответствующей регуляторной гильотины намерен изменить процесс лицензирования букмекерских компаний.«Сейчас они отменят старые акты и сами же предложат совершенно новое, свое видение процесса лицензирования букмекерской деятельности. Уверен, что проект постановления правительства, устанавливающий новые требования и условия для лицензирования букмекерской деятельности уже сформирован, но пока не опубликован. Если процесс невозможно остановить, его надо возглавить… Данный принцип на мой взгляд прослеживается и тут. В рамках регуляторной гильотины менять регулирование азартных игр придется все-таки менять. Но этот процесс по логике должен быть контролируемым со стороны чиновников», – заявил «РБ-Бизнес» Оганезов.Ранее Оганезов вошел в состав рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере азартных игр сообщает PR-менеджеринформационно-аналитического портала"Рейтинг Букмекеров".Фото pixabay.com