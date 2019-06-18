Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье»
18 июня 2019 09:12
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Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозы для жизни и здоровья граждан. Об этом «Известиям» рассказала представитель вице-премьера Виталия Мутко. В Минстрое пояснили, что разница между аварийным и ветхим жильем «существенная».
По мнению ведомства, в то время как аварийное жилье создает угрозу жизни и здоровья и требует переселения жильцов, ветхое жилье может эксплуатироваться. Такие дома останутся в программе капитального ремонта и будут находиться под постоянным наблюдением технического состояния.
Предполагается, что к концу июня работа над поправками в Жилищный кодекс будет завершена, после чего законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму. По данным Минстроя, к началу 2019 года более 15 млн. квадратных метров жилья признаны аварийными.
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