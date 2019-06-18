Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 18 июня, 09:47
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/06:
USD 64.32
-0.11
EUR 72.11
-0.59
Искать
Новости /  В стране  

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье»

18 июня 2019 09:12
54
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье»
Такие дома останутся в программе капитального ремонта.

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозы для жизни и здоровья граждан. Об этом «Известиям» рассказала представитель вице-премьера Виталия Мутко. В Минстрое пояснили, что разница между аварийным и ветхим жильем «существенная».

По мнению ведомства, в то время как аварийное жилье создает угрозу жизни и здоровья и требует переселения жильцов, ветхое жилье может эксплуатироваться. Такие дома останутся в программе капитального ремонта и будут находиться под постоянным наблюдением технического состояния.

Предполагается, что к концу июня работа над поправками в Жилищный кодекс будет завершена, после чего законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму. По данным Минстроя, к началу 2019 года более 15 млн. квадратных метров жилья признаны аварийными.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
385
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
358
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
327
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
418
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
411
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
366
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
229
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
314
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
587
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
611
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
357
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
657
Весь список

Мероприятия
Волонтеры из Самары работали в учебно-образовательном комплексе «ЛукАморье»
В УФСИН СО проведено показное занятие с руководством исправительных учреждений
В Самаре стартует открытый лекторий «Нескучные лекции о Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные