Пожар произошел на территории Храма Христа спасителя в Москве
11 апреля 2019 09:11
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Пожар произошел на территории Храма Христа спасителя в центре Москвы. Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. На строительной площадке на территории храма горели 12 хозпостроек. Пожару был присвоен первый ранг сложности. Он уже ликвидирован. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, – сказал собеседник агентства.
Причины случившегося, а также информация о пострадавших уточняются.
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