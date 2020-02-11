Поправки о расширении маткапитала внесены на рассмотрение в Госдуму
11 февраля 2020 09:19
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Поправки о расширении материнского капитала внесены на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщается на официальном сайте "Единой России". Документ подготовлен в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, оглашенными в ходе послания Федеральному собранию.
В частности – поправки – предусматривают – продление действия программы маткапитала до конца 2026 года, а также ежегодную индексацию этих выплат. Предлагается выплачивать деньги семьям, в которых с 1 января текущего года родился или был усыновлён первый ребенок. Такие семьи получат по 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 тысяч 617 рублей.
Накануне, премьер Михаил Мишустин на встрече с единороссами – обсудил совместную работу над законопроектом, передает Радио Маяк.
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