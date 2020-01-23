Поправка к Конституции зафиксирует индексацию выплат работающим пенсионерам
23 января 2020 13:46
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Поправки к Конституции РФ об индексации пенсий также распространяются и на работающих пенсионеров. Об этом заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.
«Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется», – сказала она.
Законопроектом хотят закрепить норму о том, что «в РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом», пишет ТАСС.
Хабриева подчеркивает, что в данном случае повышается не только юридическая защита, но и идет речь о стабильности социального стандарта. Таким образом будет соединяться обладание правом и социальным благом, передает Nation News.
Ранее аналитики подсчитали, что через 40 лет почти половина населения России будет пенсионерами. В 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения, а через 40 лет – 47 процентов россиян пополнят этот список, пишет ФедералПресс.
Фото pixabay.com
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