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Половина россиян приняли День народного единства за обычный выходной

1 ноября 2019 11:58
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Половина россиян приняли День народного единства за обычный выходной
Большинство россиян проведут День народного единства дома в кругу семьи.

Каждый второй россиянин ассоциирует День народного единства — 4 ноября — с обычным выходным днем. Об этом говорят результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru по запросу «Известий».

Опрос провели с 22 по 24 октября в 278 населенных пунктах во всех округах страны. В нем приняли участие 1600 представителей экономически активного населения.
Оказалось, что лишь 16% респондентов воспринимают 4 ноября в качестве официального государственного праздника. 5% опрошенных прямо заявили, что День народного единства для них — не праздник.

Еще 3% предпочли 4 ноября упраздненный в России День Октябрьской социалистической революции.

Личные и семейные праздники, такие как как дни рождения, годовщины знакомства или свадьбы, выпали на этот день у 3% участников опроса.

Большинство россиян проведут День народного единства дома в кругу семьи — 59%. Гулять по городу или участвовать в демонстрации запланировали 5% опрошенных.

По 3% опрошенных проведут праздничный день на природе или в путешествии. По 2% — на даче или в гостях.

Однако 12% респондентов будут 4 ноября работать. Присоединить к выходному отпуска и отгулы пожелали в этом году 15% опрошенных. В 2016 году таких людей было 11%.

В свою очередь опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что почти 70% россиян считают, что отмечать праздник важно. При этом половина из них уверена, что этот он способствует сплочению.
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