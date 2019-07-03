Половина дорог в регионах России в плачевном состоянии
3 июля 2019 13:48
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По словам первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана, в половине регионов страны автомобильные дороги находятся «в плачевном состоянии». Особенно Генпрокуратура обеспокоена состоянием региональных и местных дорог. Это не удивительно, ведь за последние годы государство вложило немало средств в улучшение состояния федеральных трасс, регионам досталось не так много денег.
В ходе расширенной коллегии надзорного ведомства по вопросам безопасности дорожного движения Александр Буксман заявил о том, что на дорогах регионального и местного значение много выбоин, ям, при этом нередко отсутствует освещение, нет дорожных знаков, специального ограждения и т.д.
Он привёл в качестве примера Калмыкскую республику и Архангельскую область, где почти все (около 90%) региональные и местные дороги не отвечают нормативным требованиям. Первый замгенпрокурора добавил, что в других субъектах страны более половины автодорог эксплуатируются с нарушением законодательства.
В Генпрокуратуре напомнили о том, что некачественные и небезопасные автодороги продолжают оставаться одной из основных причин аварий. Так, в 2018 году при сопутствующих недостатках транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети произошло 60 тыс. ДТП: в них погибло около 5,5 тыс. человек и ещё 75 тыс. участников получили травмы.
Прокуроры считают, что в большинстве субъектов РФ уполномоченные органы власти и местного самоуправления на сегодняшний день не могут контролировать сохранность дорог и их эксплуатационное состояние.
При этом, как отмечает ТАСС со ссылкой на социологические исследования, почти половина российских жителей назвали качество наших дорог «низким» или даже «очень низким». И это в стране, где на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог ежегодно тратятся миллиарды рублей из бюджета.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил прокурорам направить усилия на обеспечение безопасности дорожного движения, на соблюдение законности расходования бюджетных средств, которые выделяются на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в стране. Помимо этого он потребовал организовать проверки, чтобы выявить, соблюдаются ли нормы при установке и эксплуатации комплексов фиксации нарушений ПДД. Напомним, Минтранс сейчас разрабатывает методику по установке дорожных камер, пишут Колеса.
Фото: pixabay.com
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