Под Рязанью слепой пенсионер самостоятельно построил дом
30 ноября 2019 11:26
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Незрячий пенсионер из деревни Зарытки Рязанской области Владимир Крысанов самостоятельно построил дом для своей матери. Об этом мужчина рассказал на YouTube-канале ForumHouse. Ролик был опубликован 28 н
Крысанов является инвалидом по зрению и ничего не видит с рождения. Строительство он начал в 2010 году и к настоящему моменту возвел крепкий одноэтажный дом. Почти все материалы — доски, оконные рамы — он собрал на свалке.
«Сослепу всё делаешь очень медленно, но либо медленно, либо вообще никак. <…> Cтроил на ощупь, как обычно! Нереально, говорят. Так вот же он стоит, дом-то. Мать две зимы в нем прожила, не жалуется. Для нас, незрячих, это обыденность — всё на ощупь делать», — рассказал мужчина.
Ориентироваться во время стройки ему помогали «звуковые маячки». Например, пенсионер расставлял магнитофоны, чтобы понимать расстояние до калитки и «вписываться» в нее с шестиметровой доской.
Главными помощниками для него также стали мама и собака-поводырь по кличке Дик.
«Уровень увидеть или цвет провода, уронишь что-то поднять. Бывает на крыше сидишь, шуруп раз и съехал с крыши. Поэтому такая помощь от мамы была», — отметил он.
При этом мужчина пользовался пилой, циркуляркой, фуганком, дрелью, пишут "Известия".
Фото: youtube.com/ForumHouse
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